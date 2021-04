Calciomercato, si tratta con un giocatore del Feyenoord: gli agenti sono già a Roma





Aggiornamento- Stando a quanto riportato da Feyenoord Trasfermarkt, l’entourage di Orkun Kökçü è volato oggi a Roma per un incontro con la Lazio per un possibile trasferimento. In una fase precedente anche la Roma avrebbe mostrato interesse per il giovane centrocampista del Feyenoord.

Het management van #Feyenoord middenvelder Orkun Kökçü is vandaag naar Rome gevlogen, waar een gesprek met SS Lazio gepland staat voor een eventuele transfer. Ook stadsgenoot AS Roma toonde in een eerder stadium interesse. 🇮🇹 pic.twitter.com/roR92MrIbn — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) April 26, 2021

Come riportato da Radiosei, la Lazio avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Feyenoord Orkun Kökçü, turco classe 2000 con cittadinanza olandese. Il suo contratto con il club dell’Eredivisie scade nel 2025 ma il giocatore sarebbe già a Roma, dove con il suo entourage nelle prossime ore incontrerà la Lazio. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10/12 milioni di euro.

