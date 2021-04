Calciomercato, Tare-Eintracht Francoforte: la volontà del direttore e il retroscena dalla Germania





Come riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Max Bielefeld, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare non andrà all’Eintracht Francoforte. Dopo le recenti voci che davano il ds albanese come successore di Fredi Bobic nel club tedesco e anche alcuni colloqui tra le due parti l’accordo non andrà a buon fine. La volontà di Tare infatti è quella di continuare a lavorare a Roma per proseguire il suo progetto con il club biancoceleste.

