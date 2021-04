CdS | Lazio alla ricerca della decima vittoria consecutiva in casa. Il calendario sorride





Il Corriere dello Sport evidenzia come la Lazio potrebbe mettere a segno la decima vittoria di fila in casa questa sera contro il Milan. La serie è stata aperta contro il Napoli lo scorso 20 dicembre, poi i biancocelesti all’Olimpico hanno battuto in ordine cronologico: Fiorentina, Roma, Sassuolo, Cagliari, Sampdoria, Crotone, Spezia e Benevento. La squadra di Inzaghi potrà contare inoltre su un calendario tutto sommato agevole, con 4 delle ultime 6 all’Olimpico, contro Genoa, Parma, Torino e il derby contro la Roma.

