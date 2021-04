CorSera | Ultimo treno Champions, Inzaghi: “Ci giochiamo tutto”





“È una partita da dentro o fuori”. Bastano sette parole a Simone Inzaghi per raccontare quanto vale la gara di stasera contro il Milan per la sua Lazio: tutto. Se vogliono continuare a inseguire la Champions con possibilità di successo, i biancocelesti devono battere la squadra che un ex, Stefano Pioli, ha mantenuto in testa alla classifica per lunghissimo tempo.

Tre punti consentirebbero di guardare al futuro con fiducia, perché c’è da recuperare la gara contro il Torino (si giocherà il 18 maggio, a meno che il Collegio di Garanzia del Coni non assegni il 3-0 a tavolino alla società di Lotito) e anche perché davanti c’è qualcuno che fatica e sbuffa (pure la Juventus). «Il fatto è che abbiamo perso troppi punti nel girone di andata, quando abbiamo dovuto affrontare anche il girone di Champions: ci tenevamo a farlo nel modo migliore e in effetti ci siamo riusciti, ma in campionato l’abbiamo un po’ pagata. Adesso invece il nostro percorso è eccellente, visto che abbiamo vinto dodici delle ultime sedici partite».

Inzaghi torna stasera in panchina dopo avere saltato tre partite a causa del Covid, una situazione che gli ha creato problemi fisici e soprattutto ansia. «Sono molto contento di essere rientrato, ovviamente, anche se ho attraversato un periodo non facile: la positività di mia moglie e dei miei figli, oltre alla mia, non mi hanno fatto stare sereno».

È invece riuscito a conservare tranquillità per quanto è successo alla Lazio, avendo totale fiducia nello staff che lo accompagna ormai da anni, con Farris che ha raccolto l’eredità del tecnico in panchina. «Faccio i miei complimenti a tutti, il lavoro è stato eccellente, sono state vinte partite importanti (a Verona e contro il Benevento, ndr). Poi a Napoli, purtroppo, non siamo stati artefici del nostro destino».

È un modo per riaccendere la polemica sulle decisioni dell’arbitro Di Bello, in particolare su quanto accaduto in avvio di partita: il rigore concesso a Manolas che ha cancellato il possibile penalty su Lazzari. Una decisione che nessuno all’interno della Lazio ha digerito. «Anche se il Napoli è forte e attraversa un momento ottimo». Quanto al rinnovo del contratto, Inzaghi chiede tempo: «Sono arrivato a Formello da tre ore…».

Per la partita da dentro o fuori, Inzaghi ha intenzione di affidarsi ai suoi grandi vecchi: non solo Reina, confermato nonostante gli errori di Napoli, l’acciaccato Leiva e gli immancabili Radu e Acerbi, ma anche Lulic, rispolverato per l’occasione. Il capitano da quando è rientrato spesso è sembrato lento, fuori condizione, a volte quasi spaesato, ma Simone ha intenzione di metterlo in campo dall’inizio al posto di Fares. E dovrebbe essere proprio questa l’unica novità di formazione rispetto alla trasferta di Napoli; nemmeno in difesa ci saranno variazioni nonostante le cinque reti subite, Marusic sarà confermato nel terzetto di retroguardia.

Nota a margine. La Lazio ha dovuto emettere un comunicato ufficiale per smentire di avere preso Kaio Jorge, diciannovenne attaccante brasiliano del Santos. In particolare il club biancoceleste ha definito «falsi e contraffatti» i documenti diffusi sul web che proverebbero l’acquisto del ragazzo.

Corriere della Sera

