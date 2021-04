Di Canio: “Partivo anche di notte col treno per vedere la Lazio in trasferta”





Tra i tanti temi affrontati ieri sera a Sky calcio club, ovviamente, c’è stata anche la Superlega, la cui nascita ha scaturito molte reazioni forti nel mondo nel mondo del calcio e probabilmente se ne parlerà anche per molto tempo. Si sono poi soffermati sula reazione di alcuni tifosi, tra cui quelli del Chelsea, che hanno scritto su un cartellone di volere le “notti fredde di Stoke”. Qui ha preso la parola Paolo Di Canio, che ha parlato direttamente di alcuni suoi ricordi legati alla tifoseria in Premier League ed ai suoi anni passati tra i tifosi biancocelesti quando era giovane. Queste le sue parole: “Le trasferte che si ricordano non sono quelle a Torino per la partita contro la Juve, quelle sono scontate e ci vanno diecimila tifosi. Le trasferte che si ricordano sono quelle, ad esempio, in mille persone da Torino a Crotone, impiegando 12 ore in pullman. Anche io da ragazzino andavo a seguire la Lazio in trasferta. Ricordo Padova-Lazio, oppure la gara a Bergamo con l’Atalanta: c’era il treno di mezzanotte, si arrivava alle 7:30 alla stazione centrale di Milano, poi bisognava aspettare due ore per prendere il regionale per Bergamo. Allora si giocava alle 16 e tu eri lì alle 10:30-11 del mattino. Stavi cinque ore così, al caldo, con la testa bruciata e tornavi di notte ‘rimbambito’. Magari perdevi pure 4-0, però sono queste le cose belle. Con la Superlega si stava togliendo questo e i tifosi si sono mossi in tutto il mondo. E, per quello che i proprietari hanno provato a fare, hanno avuto il coraggio di chiedere loro di andare via”.

