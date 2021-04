ESCLUSIVA | Pellegatti: “Per la Lazio è l’ultimo treno Champions, temo l’imprevedibilità dell’attacco. Ibrahimović? Assenza pesantissima”





Ripartire subito. È questo l’obiettivo della Lazio dopo la brutta sconfitta di giovedì contro il Napoli. Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, è in programma, alle 20:45, un altro scontro diretto per la Champions. Contro il Milan, i biancocelesti avranno l’ultima possibilità di battere una diretta rivale e continuare a puntare ad un posto nella prossima Champions League. Lo potranno fare con un uomo in più in panchina: Simone Inzaghi. Il mister biancoceleste è tornato dopo la positività al Covid-19 e, dopo aver saltato tre partite, tornerà al suo posto ad incitare i suoi ragazzi. Anche il Milan, dell’ex Stefano Pioli, viene da una sconfitta nel turno infrasettimanale (1-2 in casa contro il Sassuolo) e, dopo la vittoria di ieri dell’Atalanta e il pareggio della Juventus a Firenze, è stato rispettivamente superato al secondo posto e agganciato al terzo. I rossoneri non vogliono mollare i primi quattro posti, hanno tre punti in più del Napoli che oggi scenderà in campo contro il Torino, e otto sulla Lazio che ha da recuperare la gara contro il Toro. Per parlare di questo scontro diretto così importante tra Lazio e Milan, ma non solo, la redazione di LazioPress.it ha intervistato, in esclusiva, Carlo Pellegatti, giornalista e telecronista sportivo, noto tifoso rossonero.

Questa sera si affrontano Lazio e Milan, che vengono entrambe da una sconfitta. In palio ci sono tre punti importanti: che partita sarà?

“Una partita sicuramente molto tesa, pericolosa per entrambe perché, la Lazio dovesse perdere, è chiaro che sarebbe a grande rischio la qualificazione in Champions League. Il Milan lo stesso, dovesse perdere, verrebbe totalmente risucchiato dopo essere stato per 32 domeniche o primo o secondo con buoni vantaggi sulle altre, quindi sarebbe un problema forse inaspettato qualche settimana fa”.

Vista la posizione in classifica delle due squadre, possiamo dire che per la Lazio è l’ultimo “treno” per continuare a lottare per un posto in Champions League?

“Si, per la Lazio è decisamente l’ultimo treno. Probabilmente anche il pareggio non servirebbe granché ai biancocelesti che devono cercare di vincere. Per il Milan la stessa cosa, il pareggio sarebbe già più accettabile rispetto alla Lazio, perché un Milan con Ibrahimović può puntare a tutto, senza Ibrahimović fa più fatica ovviamente”.

Sarà assente, come all’andata, Zlatan Ibrahimović. Quanto pesa questa assenza in casa Milan alla quarta partita consecutiva che salta?

“Peserà ovviamente molto. Zlatan è il cannoniere della squadra, un punto di riferimento, un giocatore carismatico e simbolo di questo nuovo Milan di Stefano Pioli. È un’assenza pesantissima”.

Senza Ibrahimović, si giocano il posto Leão e Mandzukic in attacco. Chi partirà titolare? Con chi partirebbe dall’inizio?

“Sembra favorito Mandzukic. Direi una decisione sorprendete viste, non le qualità tecniche del giocatore, ma quelle fisiche in questo momento ma, visto che l’allenatore lo vede praticamente tutti i giorni, ritiene che Mandzukic può dare qualcosa in più rispetto a Leão. Se questa è la decisione dell’allenatore, ci fidiamo di lui. Pioli ha visto tutta la settimana Mario, ritiene che sia cresciuto, certamente è più prima punta di Leão, l’unica preoccupazione è la condizione fisica”.

La brutta sconfitta di Napoli, ha interrotto la serie di cinque vittorie consecutive della Lazio. Chiamati a rialzarsi, casa teme di più della squadra di Inzaghi?

“L’imprevedibilità dell’attacco. In questo momento mi sembra che Immobile, con Luis Alberto e Correa, hanno tanti giocatori di qualità, sia a centrocampo che in attacco. Quello che mi fa più paura è l’attacco, non solo l’imprevedibilità, ma anche la prolificità”.

Corsa Champions: cinque squadre in lotta per tre posti, con diversi scontri diretti ancora da giocare. Quali squadre, al momento, vede favorite per qualificarsi?

“Indubbiamente il Napoli come calendario ed il Milan come posizione in classifica, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono quattro punti sul Napoli, anche grazie allo scontro diretto. L’Atalanta sta molto bene, è quella che forse sta meglio. La Juventus che, anche contro la Fiorentina, sembra incredibile ma, con Dybala, Morata, Kulusevski e Cristiano Ronaldo, in questo momento fa fatica in attacco”.

Superlega: a favore o contro questo progetto?

“In linea di massima secondo me questo progetto non è stato presentato bene. Se fosse stato presentato in maniera diversa, con il coinvolgimento anche della Uefa, della Fifa e di altre squadre e, a livello mediatico meglio, avrebbe potuto spiegare di più quale sarebbe stato il fine. Presentato così, mediaticamente spostato in una certa maniera, è chiaro che le critiche hanno superato i pareri favorevoli. Senza dubbio, che il calcio abbia dei problemi pesanti economici in questo momento è vero, però è stato presentato come un modo arrogante delle grandi di approfittarsi del calcio, è chiaro che molti sono stati contrari”.

Si è parlato di possibili sanzioni per le squadre che hanno aderito alla Superlega. Cosa teme per il Milan?

“Per il Milan nulla”.

