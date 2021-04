Giovanni Stroppa: “Inzaghi sarà il Ferguson della Lazio. Con il Milan? Partita spartiacque”





Quest’oggi si chiude la 33° giornata di Serie A. Due gare in programma, con tre squadre che si stanno giocando un posto in Champions League. Mentre il Napoli sarà di scena nel pomeriggio a Torino, alla ricerca di punti salvezza, alle 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena un vero e proprio scontro diretto per la Champions: la Lazio di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta di Napoli, deve tornare a fare punti per continuare a lottare. Di fronte avrà un Milan con otto punti in più, ma anche una partita, che non ha nessuna intenzione di mollare le prime quattro. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, per parlare di Lazio-Milan, ma non solo, è intervenuto Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone, ma anche doppio ex della sfida tra biancocelesti e rossoneri. Ecco le sue parole sulla sfida di questa sera: “La Lazio ha preso cinque gol dal Napoli, in uno scontro diretto non può succedere. Anche se gli azzurri sono in una forma smagliante e lottano per la Champions. Lazio-Milan farà da spartiacque per i rossoneri. Il Milan nelle difficoltà dà sempre il meglio di se”.

Per concludere, Stroppa ha anche parlato del suo collega Simone Inzaghi, pronto a rinnovare il contratto con la sua Lazio: “Simone sarà il Ferguson della Lazio, ha un grande rapporto con tutto l’ambiente. E sta facendo bene”.

