Lazio-Milan, Correa: “Noi siamo questi, non perdiamo se giochiamo così. Sento la fiducia dei compagni e del Mister”





Il Tucu Correa, autore di una prestazione immensa condita da una grande doppietta messa a segno, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Durante il suo intervento, ha commentato l’importante vittoria raggiunta questa sera contro il Milan.

Queste le sue parole:

“È stata una grandissima Lazio, noi siamo questi e quando giochiamo in questo modo non perdiamo. Abbiamo giocato contro una delle squadre dell’alta classifica ed abbiamo meritato la vittoria. Dopo il primo gol ci siamo un pò abbassati, ma con le ripartenze siamo riusciti ad affondare il colpo. Era importante fare bene dopo la sconfitta di Napoli, adesso sarà importante proseguire su questa scia positiva. Bisogna pensare partita dopo partita, poi vediamo dove arriviamo: sicuramente se giochiamo così possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Attualmente mi sento bene sopratutto fisicamente, sento la fiducia dei miei compagni e del Mister. Il gruppo sta bene, siamo in fiducia, tanto è che abbiamo dato una grande riposta dopo la gara di Napoli. Ci aspettavamo una sfida intensa questa sera, siamo stati bravi nell’affrontarla nel migliori dei modi e a portare a casa i tre punti.”

