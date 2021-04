Lazio-Milan, decima vittoria interna consecutiva: è la terza volta nella storia biancoceleste





I biancocelesti raggiungono un importante successo contro il Milan, battendolo con lo schiacciante risultato di 3-0. Grazie al successo odierno, la squadra di Simone Inzaghi raggiunge la decima vittoria consecutiva in casa, la seconda migliore striscia d’Europa. Inoltre, con la doppietta di Correa e la rete di Immobile, la Lazio segna per la diciannovesima partita consecutiva in casa, interrompendo la striscia di 4 vittorie esterne consecutive del Milan di Pioli. Lo riporta LazioPage.

