Lazio-Milan, Immobile nel pre-partita: “Il mister è più carico che mai. Stasera non possiamo fallire”





L’attaccante della Lazio Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla partita di questa sera contro il Milan:

“Il mister è più carico che mai, lui e la sua famiglia non hanno vissuto un bel periodo ma siamo stati al loro fianco. La tecnologia ci ha permesso di lavorare comunque insieme a lui, averlo al campo però è diverso. Credo che in sua assenza lo staff abbia svolto un lavoro eccezionale. La partita di oggi rappresenta per noi l’ultima opportunità per restare lì e sappiamo di non poter fallire. Questo deve darci un’ulteriore motivazione, così come i cinque gol che abbiamo subito a Napoli. Sembra che i problemi al tendine siano passati, ero convinto che una volta migliorata la condizione sarei tornato ad usare bene tutte e due le gambe. Avevo voglia di tornare a fare gol ed aiutare la squadra”.

Ai microfoni di Sky Sport, il giocatore biancoceleste ha dichiarato: ”Dopo la sconfitta con il Napoli c’è più motivazione per preparare un’ultima spiaggia per rimanere aggrappati al gruppo Champions. Napoli ha lasciato un po’ di rammarico perchè gli episodi cambiano la partita e non siamo riusciti a mandarla sul binario che volevamo noi. Siamo consapevoli che oggi è una partita fondamentale. Inzaghi è tornato carico più motivato che mai e finchè la matematica non ci condanna siamo là per prendere la Champions”.

