Lazio-Milan, Immobile: “Per la Champions siamo lì, ora dobbiamo vincerle tutte”





Al termine dell’importantissima vittoria della Lazio nello scontro diretto contro il Milan, l’autore del terzo gol Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Era fondamentale vincere, l’ultima chance per noi. Il Milan lotta come noi per un obbiettivo molto importante, bisognava dare una scossa dopo Napoli. C’è ancora speranza, noi non molliamo. E’ ovvio che dobbiamo vincerle tutte e sperare in qualche passo falso delle altre, ma noi siamo lì e vogliamo divertirci fino all’ultimo. Sono felice per il gol, alla squadra mancavano i miei gol ed a me mancava segnare per loro. Sono felice anche per l’assist a Correa. Con lui giochiamo da tanto insieme e ci stiamo completando, ma lo stesso vale anche con Sergej e Luis, hanno dei tempi fantastici e ti sanno mettere sempre in condizione di fare bene. Sono orgoglioso e soddisfatto. Donnarumma? Gigio è un fenomeno, pensavo che per fare un pallonetto a lui devi essere preciso, io lo sono stato fin troppo perché ha sbattuto sul palo. Ma resta la parata che mi ha fatto nel primo tempo. Potevo tirare in modo più potente, ma lui è stato strepitoso.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: