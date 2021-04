Lazio-Milan, Inzaghi: “Vittoria schiacciante, si è parlato poco degli episodi di Napoli rispetto a quelli di stasera”





Al termine dello scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League tra Lazio e Milan, vinto dai biancocelesti per 3-0, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Penso che i ragazzi sono stati bravissimi, sapevamo che era una finale, l’ultima chance per rimanere lì sopra. Le finali le giochiamo in questo modo, una vittoria netta e schiacciante. Donnarumma ha fatto delle grandi parate, loro sono poi una squadra molto forte. Correa? Io penso che sia un grandissimo giocatore, ho la fortuna di allenarlo e quando sta bene, poiché ha avuto dei problemi, dimostra che le partite le sente e le fa nel migliore dei modi. Abbiamo fatto una grande partita, era un po’ che non vedevo la mia squadra dal vivo, ma avevo delle buonissime sensazioni. Venivamo da una partita strana come quella di Napoli, dove all’ottavo ci siamo trovati sotto con due episodi che avete probabilmente commentato meno di stasera, ma erano più palesi. Ci siamo lasciati tutto alle spalle. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, ma la vittoria è stata netta. Maldini? Con lui abbiamo parlato del covid, gli episodi possono capitare, ma per una partita così non si può parlare solo di un episodio. L’episodio? Lo devo rivedere ancora. Noi dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza tante problematiche. Ora avremo queste due partite a distanza di una settimana, poi tutte partite ravvicinate. Alla prossima non avremo Acerbi. Per l’ennesimo anno consecutivo siamo in Europa, speriamo di entrare in Champions, ma abbiamo preso una squadra che non era in Europa e siamo cresciuti. Le squadre in alto sono tutte molto forti, oggi ho visto una grande Lazio, in una partita preparata in poco tempo, dopo esser rientrati da Napoli in tarda notte.”

In seguito, il tecnico piacentino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la gara:

“Stare a casa con mia moglie e i miei figli positivi non è stata una bella esperienza, ma ci siamo isolati per bene e fortunatamente siamo guariti. In mia assenza, ho potuto contare su uno staff che lavora nel migliore de modi, che ha portato a casa tre gare importanti. Oggi siamo stati molto bravi, giocando una grandissima partita di qualità e di sostanza. Per noi era una finale, ne avevamo parlato già in allenamento, e questa squadra le finali è solita vincerle. Sappiamo che abbiamo dei puti di svantaggio, dovremo essere bravi partita dopo partita tentando di fare bene fino all’ultimo. Per me sono stati 18 giorni difficili e lunghi, con tantissime emozioni dentro. È stata un’esperienza mai vissuta, e oggi i miei ragazzi mi hanno regalato una grandissima gioia. Mi è dispiaciuto per il gol annullato a Lazzari, è stato sfortunato perché il fuorigioco era di pochissimi centimetri. Era stato molto bravo a segnare a Donnarumma, che abbiamo vito essere un’impresa non facile. La squadra ha svolto una grande prova, meritavamo di più anche nella gara d’andata, ma ora ripartiamo da questo risultato per proseguire l’andamento positivo”

