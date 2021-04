Lazio-Milan, Kjaer nel pre partita: ”Dobbiamo giocare la partita di oggi come fosse una finale”





Nel pre partita di Lazio–Milan, il giocatore rossonero Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Tutte le partite sono finali, anche questa dobbiamo giocarla come una finale. Ci siamo preparati bene, sarà molto difficile ma abbiamo fiducia di poter vincere anche qui. Dobbiamo giocarla come se fosse una finale. Se prima volevi lo stimolo ora c’è. Dobbiamo arrivare secondi e dobbiamo provare a vincere. Tutto il lavoro che abbiamo fatto finora non può essere buttato via adesso. Vogliamo dimostrare che il lavoro fatto significa qualcosa”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: