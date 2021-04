Lazio-Milan, le formazioni ufficiali





Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la gara tra Lazio e Milan valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A con le due squadre che tra poco più di un’ora scenderanno in campo. Queste le scelte dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Fares, Pereira, Muriqi.

All. Simone Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic.

A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Krunic, Tonali, Meité, Castillejo, Hauge, Leao, Diaz.

All. Stefano Pioli

