Lazio-Milan, Lulic: “Quelli di Napoli non eravamo noi. Era importante reagire e rimettersi in corsa per la Champions”





Al termine della sfida contro il Milan, il capitano della Lazio Senad Lulic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio. Nel suo intervento, ha commentato la grande vittoria di questa sera, maturata con il risultato di 3-o.

Queste le sue parole:

“Ci voleva una vittoria così, serviva reagire dopo la brutta sconfitta di Napoli e lo abbiamo fatto. Ora non dobbiamo assolutamente mollare e continuare su questa strada. Con il successo di oggi ci siamo rimessi in gioco per la corsa Champions, speriamo di riuscire ad arrivare tra le prime quattro. Ora bisogna pensare al Genoa, una gara non facile da affrontare. Dopo Napoli eravamo delusi e arrabbiati per la sconfitta subita, ma sapevamo che non eravamo noi. Mi sento bene, sono un pò stanco adesso ma da domani si pensa a recuperare le energie per affrontare al meglio la prossima partita.”

Poco dopo è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Non so se è stata la Lazio più bella della stagione, ne abbiamo fatte altre così di partite, ma comunque ci voleva una reazione così dopo Napoli, ora siamo aggrappati al resto delle squadre davanti a noi, ma domenica c’è già un’altra partita per rimanere dove siamo o puntare più in alto. Le altre sono forti e non mollano, il campionato è difficile e equilibrato, siamo però lì e ce la giochiamo. Come sto? Dopo un infortunio come quello che ho avuto era difficile, sto però trovando la condizione migliore. Ora giochiamo e vediamo dove arriviamo. Saltare tutto il ritiro, la preparazione e rientrare in un gruppo che stava già volando in allenamento non è facile, però sto migliorando, oggi sono andato bene e spero di aiutare la squadra anche nelle prossime. Futuro? Non lo so, mi sono concentrato per tornare a giocare a pallone, quello era li mio obiettivo, sono contento di poter ancora giocare. Non saranno gli ultimi anni in assoluto, alla Lazio non lo so, vediamo dopo la fine della stagione”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: