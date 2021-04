Lazio-Milan, Pioli: “Dovevamo far meglio, non so come faccia a non essere fallo in occasione del secondo gol loro”





Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Milan, in una sfida valida come scontro diretto per la Champions, l’allenatore rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “I nostri avversari sono stati più bravi a sfruttare gli episodi, abbiamo giocato meglio nel primo tempo e dovevamo pareggiare. Mi aspettavo di più, noi sappiamo e dobbiamo fare meglio. Poi sul 2-0 la partita è diventata più complicata. Non si sa come faccia a non essere fallo quello su Chalanoglu. Non c’è niente da spiegare, sono andati anche a rivederlo ed è evidente come prenda Chalanoglu e non il pallone. Ma ripeto, dovevamo fare meglio, oggi è stata una sconfitta pesante. Non è questione di paura, è questione che se metti una squadra come la Lazio in determinate posizioni, può farti male. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni che avremmo dovuto essere bravi a segnare. Poi dopo l’occasione del secondo gol è diventato tutto più complicato. In occasione del primo gol è successo qualcosa che ci capita spesso ultimamente. Poi sicuramente gli avversari sono stati bravi, ma noi dovevamo fare qualcosa in più. Poi a tratti abbiamo concesso anche poco, ma dobbiamo far meglio per non far finire il campionato con delle delusioni. Ma il secondo gol ci ha reso la partita più difficile. Ibrahimovic dovrebbe essere disponibile per la prossima partita. Sapevamo di non dover rimanere due contro due con due attaccanti così, poi è chiaro che il doppio svantaggio di fatto perdere la partita. Credo che i giocatori abbiano molta delusione, era una partita importante. Non è stata pessima, ma dovevamo fare di più e dobbiamo riprenderci subito. Sapevamo di correre diversi rischi e dovevamo essere più bravi in quelle situazioni. Non è stata una partita pessima, ma dovevamo fare di più Champions? Male perché gli avversari vanno forte, ma siamo lì e non dobbiamo piangerci addosso. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sono state situazioni a livello tattico che hanno funzionato ed altre no, ora mi aspetto una reazione importante perché siamo giovani, ma con carattere. Sul fatto che la squadra saprà tirar fuori il massimo è vero, ma dobbiamo fare delle partite importanti, purtroppo veniamo da due sconfitte che hanno interrotto il nostro percorso. Lottiamo lì con grandi squadre e dobbiamo dimostrare di essere forti anche noi.”

