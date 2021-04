Lazio-Milan, Tare nel pre partita: ”Sarà un mercato difficile, ma dobbiamo mantenere la squadra competitiva”





Nel pre partita di Lazio–Milan, il ds Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Io direi che è come una finale di una competizione. Le finali si vincono non si giocano, dopo Napoli questa è la nostra ultima spiaggia. E’ mancato vincere la partita e penso che la cosa più importante, con la Juve a tratti abbiamo giocato bene e abbiamo avuto un crollo, con l’Inter la partita ha preso una piega sbagliata. La sconfitta di Napoli brucia, lo dico in modo provocatorio, ma i primi due gol sono stati indicativi per il risultato finale. Nonostante abbiamo una partita in più, stasera bisogna vincere. Nella prossima estate ci saranno acquisti giusti perché è giusto ringiovanire la squadra ma bisogna restare competitivi. Cercheremo di dare equilibrio per non perdere il valore raggiunto, considerando anche le altre squadre. Abbiamo imparato che sia necessario mantenere una squadra competitiva. Sarà un mercato difficile, dato il momento attuale”.

