Lazio-Torino, ufficiali data ed orario del recupero: ecco quando si giocherà





Attraverso un comunicato la Lega Serie A ha ufficializzato data ed orario del recupero di Lazio-Torino, inizialmente programmata per il 2 marzo. Questo il comunicato: “In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di lega il 24 aprile 2021, si comunica che la gara di Campionato di Serie A TIM Lazio-Torino, valevole per la 6ª giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 20:30”.

