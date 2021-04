MOVIOLA | Orsato, svista su Tomori-Correa al limite dell’area. Dubbi sul “fallo” di Leiva nel 2-0





Nell’ultima partita della 33a giornata di Serie A, la Lazio supera il Milan per 3-0 e continua a sognare la Champions. Ad arbitrare il match Daniele Orsato, che gestisce con autorità il match, ma si rende protagonista in due occasioni con scelte discutibili.

5° – Fallo Tomori su Correa

Primo episodio dopo pochi minuti dall’avvio, con l’arbitro che giudica il contatto tra Correa e Tomori, al limite dell’area, come non falloso. C’è addirittura una reprimenda nei confronti dell’argentino, con il VAR che non interviene: il motivo? Il fallo è avvenuto fuori area. In ogni caso, sarebbe stato calcio di punizione a favore della Lazio dal limite corto di destra dell’area di rigore rossonera. Errore grave di Orsato.

43° – Gol Lazzari (annullato)

Verso la fine del primo tempo, viene annullato un gol di Manuel Lazzari per fuorigioco, dopo un contropiede della Lazio. Al replay, l’infrazione è millimetrica: c’è solo il ginocchio al di là della linea, ma si tratta di questione di “frame”.

50° – Gol Correa (confermato al VAR)

L’azione del gol di Correa, inizia con un contrasto a centrocampo tra Leiva e Chalanoglu. Dopo la rete del raddoppio, il VAR richiama Orsato al monitor: dal replay si vede che il brasiliano tocca il turco con il piede destro, ma l’arbitro non lo giudica falloso, tra le critiche generali.

Voto Orsato: 5.5

Voto Mazzoleni (VAR): 6

