PAGELLE – Correa in versione MVP, il palo poi l’angolino per Immobile. Una diga chiamata Leiva





Reina 7,5 – Si fa perdonare Napoli con un intervento a mano aperta a fermare il tiro a colpo sicuro di Calhanoglu per il possibile pareggio. La parata più difficile nel momento più delicato, da lì in poi è una calamita per ogni pallone che gravita dalle sue parti.

Marusic 7,5 – Si infila Rebic nei pantaloncini e se lo porta appresso per tutta la partita. Non concede mai un centimetro all’attaccante croato che non crea mai pericoli. Affonda una sola volta partecipando all’azione del 3-0.

Acerbi 7 – Non un grande avvio per il Leone che arranca in un paio di accelerazioni rossonere ricorrendo al fallo e quindi al giallo, diffidato quindi salterà il Genoa. Da lì in poi tira fuori la solita sicurezza.

Radu 7,5 – Forse ha il cliente più gestibile fra i rossoneri, Stefan però non sbaglia nulla. E’ perfetto in tutti gli interventi e si propone in avanti con abnegazione senza perdere un pallone.

Lazzari 7,5 – Parte già con il Nos inserito facendo capire a Theo Hernandez che stasera non tira un’aria favorevole per le sue accelerazioni. Se lo spagnolo stasera è inconsistente, il merito è tutto il suo. Trova il gol del raddoppio ma il var lo annulla per fuorigioco.

Milinkovic 7,5 – Domina fisicamente il centrocampo vincendo tutti i duelli con Kessie. Tanto lavoro oscuro condito da alcune giocate di fino tipo l’imbeccata per Marusic con cui avvia l’azione del 3-0.

Lucas Leiva 8 – La miglior partita stagionale. Se la squadra mantiene le giuste distanze per il brasiliano la vita è tutta più semplice. E’ un muro davanti la difesa dove si infrangono i sogni di gloria rossoneri.

Dall’88’ Cataldi SV

Luis Alberto 7,5 – Lascia la ribalta ai compagni ma è comunque sempre nel vivo del gioco. Con il pallone fra i piedi fa quello che vuole, dosa perfettamente la velocità della squadra decidendo quando accelerare e quando rallentare il gioco.

Dall’88’ Akpa Akpro SV

Lulic 7,5 – Non è solo la sua migliore prestazione stagionale, ma sembra il Senad dei tempi migliori. Prezioso in fase difensiva aiutando Radu e accompagnando l’azione con puntualità e anche discreta qualità.

Dal 67′ Fares 7 – Un giocatore che sta crescendo, entra con la giusta tigna e non concede un centimetro a Dalot e Diaz.

Correa 8,5 – Il Tucu in versione MVP che piace e convince tutti. Prima doppietta stagionale per l’argentino, due perle in una partita fantastica. Inserimento, dribbling secco per far sedere Donnarumma e tocco morbido di sinistro per il gol che apre le danze, nella ripresa ridicolizza Tomori e bordata sul primo palo. Sfiora la tripletta ma il portiere rossonero stavolta si oppone.

Dal 75′ Pereira 6,5 – La partita è in cassaforte e il brasiliano rallenta il gioco svariando su tutto il fronte offensivo.

Immobile 8 –Una serata da incubo iniziata con un miracolo di Donnarumma nei minuti iniziali e terminata con quello scavetto fantastico che sbatte sul palo. Può sbagliare la prima occasione ma alla seconda è una sentenza freddando sul secondo palo l’estremo difensore rossonero.

Dall’88 Muriqi SV

All. Inzaghi 8 – Sarà un caso ma torna in panchina dopo il Covid e la Lazio ha una reazione da grande squadra dopo la debacle di Napoli. Un 3-0 che non ammette repliche e permette di sperare ancora nella Champions League.

