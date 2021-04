Serie A, successo del Napoli in trasferta contro il Torino





Termina la sfida delle 18:30 tra Torino e Napoli valevole per la 33° giornata di Serie A: 0-2 il risultato finale. All’Olimpico di Torino i partenopei passano in vantaggio già dopo 11 minuti, con la rete di Bakayoko propiziata dall’assist di Di Lorenzo. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio della squadra di Gattuso, con il 2-0 firmato Osimhen. Al minuto 87′ da segnalare il doppio giallo ricevuto dal granata Mandragora. In classifica il Napoli ora sale al quarto posto con 66 punti (gli stessi di Juventus e Milan). Il Torino invece, fermo a 31 punti come Benevento e Cagliari, è in 16esima posizione.

