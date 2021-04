SOCIAL | Al via la festa biancoceleste, apre Acerbi: “Con i tifosi sarebbe stata una serata perfetta” – FOTO





La Lazio raggiunge un importantissima vittoria in vista della corsa Champions League. La squadra di Simone Inzaghi, ha battuto il Milan con il risultato di 3-0, portando le vittorie consecutive interne a quota 10. Con il successo biancoceleste maturato nel posticipo di questa 33ª giornata, i giocatori della Lazio si danno il via ai festeggiamenti sui propri profili social. Ad aprire le danze, è stato il difensore Francesco Acerbi, autore di un’altra grandissima prova, che ha così commentato i tre punti conquistati: “Ci fossero stati i tifosi sarebbe stata una serata perfetta”. Seguono poi le immagini della gara, condivise dal resto dei giocatori della Lazio. Il Sergente Milinkovic-Savic ha commentato la vittoria scrivendo: “Serata da ARMATA”. Il Mago Luis Alberto invece, si è complimentato con il Tucu Correa per la doppietta segnata: “Daje amico!!”. Anche Andreas Pereira ha espresso la propria felicità per la vittoria raggiunta scrivendo: “Vamoooooos, Grande vittoria!!”

Questi i post dei biancocelesti, pubblicati sul propri profili Instagram ufficiali:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: