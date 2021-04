SOCIAL| Lazio Woman, Morace: “4 partite, 4 finali” – FOTO





La Lazio Woman è sempre più vicina alla promozione in Serie A, un obiettivo alla portata, soprattutto dopo gli ultimi risultati ottenuti, Lo sa bene anche la Morace, colei che ha dato un grande contributo alla stagione della squadra, portando esperienza e serenità. Poco fa ha dato conferma di ciò tramite il proprio profilo Twitter, dove ha lanciato la carica in vista delle prossime 4 partite che seguono il turno di riposo appena superato: “Dopo un Weekend di riposo fisico e mentale, ritorniamo in campo più concentrate che mai sul nostro obiettivo. 4 partite, 4 finali” è il chiaro messaggio mandato dalla Morace insieme ad una foto che la ritrae alle prese con un allenamento.

Dopo un Weekend di riposo fisico e mentale, ritorniamo in campo più concentrate che mai sul nostro obiettivo. 4 partite, 4 finali.#CmonEagles #MotivationMonday #Forzalazio @OfficialSSLazio pic.twitter.com/6XJeI4Npve — Carolina Morace (@CarolinaMorace) April 26, 2021

