Uefa, aperta un’indagine su Ibrahimovic per il caso scommesse





L’Uefa ha aperto un’indagine disciplinare su Zlatan Ibrahimovic in merito ad una presunta violazione del regolamento sulle scommesse con la partecipazione del calciatore alla società di scommesse Bethard. Questa la nota dell’Uefa: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA da parte di Zlatan Ibrahimović per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Ulteriori informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito”.

