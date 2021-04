Calciomercato, anche la Lazio pensa a Dragowski per il dopo Strakosha





L’estate si avvicina e con essa le tante voci di calciomercato. In casa Lazio c’è da sistemare la questione portiere con Reina titolare che però ad agosto timbrerà le 39 primavere e Strakosha che, dopo aver perso il posto, sembra essere sempre più lontano da Roma ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Per questo motivo, come riporta Firenzeviola.it, la società biancoceleste avrebbe sondato il terreno per l’estremo difensore dei toscani Dragowski al momento seguito anche da Roma, Milan, Atalanta e Borussia Dortmund. Il portiere polacco potrebbe rappresentare un profilo interessante anche dal punto di vista economico, anche se a Formello sembra si ragioni passo dopo passo: prima il futuro di Strakosha, poi i discorsi sul suo eventuale successore.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: