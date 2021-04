CHAMPIONS LEAGUE | Real Madrid e Chelsea non vanno oltre il pari. Decisivo il ritorno a Stamford Bridge





Falsa partenza per le semifinali di Champions League. Nella prima sfida tra Real Madrid e Chelsea, infatti, non si va oltre al pareggio per uno a uno frutto di un inizio scoppiettante non seguito da una ripresa agli stessi livelli. Ad aprire le marcature ci pensa Pulisic al ’14 con i Blancos che trovano il pari alla mezzora con Benzema prima di non riuscire a mettere la frecce per il sorpasso. Domani sera in programma il match tra PSG e Manchester City in un altro scontro da pelle d’oca.

