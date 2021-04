Diritti Tv, la Serie B torna su Sky





Come riportato da ansa.it, la pay-tv di Comcast ha acquistato i diritti di trasmissione di tutte le partite di Serie B per le stagioni 2021-2024: si tratta di 380 gare stagionali, oltre a play off e play out. In una nota la Lega B ha aggiunto: ”L’adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile”.

A tal proposito, la Lega ha dichiarato: ”All’offerta di Sky possono ora aggiungersi, entro il 15 giugno, altri operatori’‘. Dunque, la Serie B è uno dei tanti servizi che offrirà Sky nel triennio 2021-24, insieme alla UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e la Premier League inglese per la stagione 2021/2022.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: