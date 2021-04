Euro2020, cambia il numero dei convocati per le nazionali





I convocati per i prossimi Europei non saranno più 23 bensì 26, secondo quanto riportato da Sky Sport. Una buona notizia per i ct delle nazionali, che vedono sciogliersi, almeno in parte, alcuni dubbi inerenti ai possibili convocati.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: