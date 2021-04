Finale di Coppa Italia Primavera, Aquilani: ”Gara in ricordo di Daniel Guerini. La Lazio è una formazione forte”





In vista della finale di Coppa Italia Primavera, in programma mercoledì 28 aprile alle 18:00, il tecnico viola Alberto Aquilani ha dichiarato: ‘‘Fiorentina-Lazio è la partita di Daniel che era molto legato ad entrambe le squadre, il destino ci ha fatto incontrare, questa gara sarà nel suo ricordo e cercheremo di vincerla anche per lui’. La Lazio è una formazione forte e avrà la stessa nostra voglia di vincere”. Entrambe le squadre scenderanno in campo nel ricordo di Daniel Guerini, il giovane calciatore biancoceleste con un passato nelle giovanili della Fiorentina scomparso a soli 19 anni lo scorso 24 marzo in un incidente stradale.

Come riportato da sportface.it

