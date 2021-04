FORMELLO | Seduta di scarico per i titolari contro il Milan. Assenti Escalante e Caicedo





Il giorno dopo la vittoria contro il Milan, nello scontro diretto per continuare a lottare per un posto in Champions League, la Lazio si è ritrovata subito al Centro Sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida di domenica in casa contro il Genoa. L’allenamento è iniziato con una fase di riscaldamento incentrata sulla mobilità articolare, per poi passare ad un lavoro sul possesso palla, prima con le mani e poi normale con i piedi. Assenti alla seduta, per un lavoro di scarico, i titolari del successo per 3-0 contro i rossoneri. A loro si sono aggiunti Luiz Felipe, alle prese con il recupero dall’infortunio, Armini, impegnato con la Primavera, Escalante e Felipe Caicedo. La seduta poi è proseguita con una fase atletica e la consueta partitella finale. Nella fase atletica hanno svolto degli allunghi da area ad area Patric, Muriqi, Fares, Akpa Akpro, Parolo e Minala, mentre Andreas Pereira, Musacchio, Cataldi e Hoedt hanno svolto delle navette. Tra i titolari di ieri, hanno svolto un lavoro differenziato sul campo Joaquin Correa, con una corsetta blanda in scarpe da ginnastica intorno al campo, e Manuel Lazzari, che ha svolto degli allunghi sui 50 metri, anche lui in scarpe da ginnastica.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: