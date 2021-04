Kempf, lo Stoccarda tenta il rinnovo: Lazio ed Eintracht Francoforte interessate





Secondo alcune voci provenienti dalla Germania, Lazio e l’Eintracht Francoforte sarebbero interessate a Kempf, difensore dello Stoccarda in scadenza nel 2022. Nelle ultime stagioni il difensore, proveniente dal Friburgo, ha regalato ottime prestazioni allo Stoccarda, tanto che il club tedesco, secondo quanto detto dal direttore sportivo Slen Mislintat ai microfoni di “Stuttgarter Zeitung” e “Stuttgarter Nachrichten”, vorrebbe rinnovargli il contratto: “Vorremmo estendere il contratto a Kempf e, dopo alcuni dialoghi, gli abbiamo ora presentato un’offerta concreta per iscritto. Vogliamo che una decisione venga presa in modo tempestivo in modo che entrambe le parti abbiano certezza nella pianificazione”.

