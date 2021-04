La Repubblica | Super Correa, Inzaghi fa festa: è viva la corsa Champions





La notte del Tucu rianima la corsa Champions. Con la doppietta di Correa e il gol finale di Immobile, la Lazio supera 3-0 il Milan e sale a 61 punti in classifica: i rossoneri sono a 66, con Juventus e Napoli, ma i biancocelesti hanno una partita in meno. <<È come una finale e le finali si vincono e non si giocano», aveva sottolineato Tare nel pre partita, ca ricando la Lazio che ha reagito subi to: quello di Correa (al l’) è il 12° cen tro nei primi 15 minuti, nessuno ha fatto meglio in A. Inzaghi festeggia il ritorno in panchina dopo il Covid con la 10a vittoria consecutiva in campionato all’Olimpico: nella sto ria del club era successo solo nel 1937 e nel 1974. Si è preso la scena Correa, arrivato a 9 gol (6 in campio nato). Quando vede il Milan, si sca tena: è la sua vittima preferita in Ita lia (5 reti). E nelle ultime due vitto rie contro i rossoneri, è stato sempre lui a segnare i gol della vittoria. Anche ieri, alcuni episodi dubbi. La Lazio si è rammaricata per il fuo rigioco millimetrico di Lazzari, che a fine primo tempo aveva segnato il 2-0, mentre il Milan ha protestato per un possibile fallo di Leiva su Ca lhanoglu, da cui ha avuto origine il raddoppio di Correa. Domenica all’Olimpico c’è il Genoa (ore 12.30). Inzaghi non avrà lo squalificato Acerbi, mentre recupererà Caice do, deluso per il poco impiego e in disponibile contro il Milan per i soli ti problemi di fascite plantare. Spe La Lazio si è rammaricata per il fuo rigioco millimetrico di Lazzari, che a fine primo tempo aveva segnato il 2-0, mentre il Milan ha protestato per un possibile fallo di Leiva su Ca lhanoglu, da cui ha avuto origine il raddoppio di Correa. Domenica all’Olimpico c’è il Genoa (ore 12.30). Inzaghi non avrà lo squalificato Acerbi, mentre recupererà Caice do, deluso per il poco impiego e in disponibile contro il Milan per i soli ti problemi di fascite plantare. Spera nella convocazione Luiz Felipe, e che domani potrebbe tornare in 1 gruppo: sarà difficile vederlo già o contro i liguri, più realistico invece che rientri l’8 maggio a Firenze (ore 1 20.45). Ieri la Lega ha ufficializzato 1 anche la data di Lazio-Torino (18 maggio, ore 20.45, sempre in caso di mancato 3-0 a tavolino), comuni cando l’anticipo del derby alle 20.45 di sabato 15 maggio. Mentre il campionato entra nel vivo, si accende il calciomercato. Alla Lazio è stato offerto Orkun Kökçü, centrocampista turco del Feyenoord. Alto 175 cm, è del 2000 e può giocare regista e trequartista. In stagione ha collezionato 25 pre senze, con 3 gol e 2 assist, ed è stato convocato 3 volte in nazionale. Kökçü ha un contratto fino al 2025 e potrebbe liberarsi per una cifra vi cina ai 10 milioni. «Faremo acquisti mirati, è fondamentale ringiovani re ma mantenere competitiva la squadra», il commento del ds Tare. LaRepubblica\Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

