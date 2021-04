Lazio c8, la moglie di Ledesma entusiasta: “La vita di Cristian consegnata interamente al bene della Lazio e della sua gente” | FOTO





Ha taciuto per anni evitando di parlare di Lazio, ma all’ennesima scelta d’amore del marito verso i colori biancocelesti non ce l’ha più fatta. Stiamo parlando della moglie del neo acquisto della Lazio c8 Marta Rizzo che, via social, ha scritto una lunga lettera al popolo laziale per festeggiare la scelta del marito di tornare a vestire la maglia della Lazio: “Di Lazio non parlo mai.

Chi mi conosce conosce i mille perché, i mille enigmi, i mille pensieri.

Lui invece di Lazio parla sempre, secondo me la sogna anche di notte.

Stasera però vedendo la foto della presentazione della Lazio Calcio a 8, il video, l’hashtag #ledesmaisback, leggendo la pioggia di commenti e di messaggi che ci stanno arrivando…mi sono detta che forse un pochino potevo aprirlo quel cassetto.

In quel cassetto c’è una vita consegnata interamente al bene di quella maglia e della sua gente.

Una tale dedizione, un tale amore, una tale sofferenza che si concede solo alle cose che si amano davvero.

Sono testimone oculare di quanto Cristian Daniel Ledesma , a quella maglia, a quel simbolo, a quei tifosi, soprattutto bambini, si sia “consegnato” totalmente senza risparmio e senza sosta.

E sono convinta, che ha accettato questa nuova sfida non solo perché ama il calcio e tornare per un po’ calciatore, ma per rimettersi quei colori e quel simbolo sul petto.

Perché una parte della sua anima è rimasta lì negli spogliatoi dell’Olimpico, nei corridoi di Formello, nell’angolo caffè dei magazzinieri, in ogni fascia di capitano indossata e in ogni maglia bianco-celeste sudata…ecco credo che #ledesmaisback per riprendersi un pezzettino del suo mondo, della sua Lazio.

Grazie a la Lazio calcio a 8💙”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta & Cristian Ledesma (@martacri24)

