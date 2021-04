Lazio calcio a 8, che colpo! Ufficiale l’arrivo di Cristian Ledesma | FOTO





La Lazio c8 ufficializza il nuovo colpo, pescando dalla ex Lazio calcio a 11. Il club biancoceleste, attraverso i social ufficiali ha reso noto che “Cristian Daniel Ledesma è un nuovo giocatore della S.S.Lazio calcio a 8! I Presidenti Liguori e Buttaroni hanno trasformato il sogno in realtà e alla ripresa del campionato la S.S. Lazio calcio a 8 avrà in campo il talento argentino naturalizzato italiano che ogni tifoso laziale conosce bene. Cristian Ledesma nei giorni scorsi ha sostenuto gli esami clinici e le visite mediche sportive presso l’Esedra Medical Center, centro medico specializzato e all’avanguardia di Mattia Piccolino . A cura di Simone Toscano – Responsabile Della Comunicazione S.S. Lazio calcio a 8 – Aquil8News”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazio c8 (@sslazioc8)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: