Lazio Primavera, Raul Moro suona la carica verso la finale di Coppa Italia: “Lotteremo per questa maglia, vogliamo il trofeo” | FOTO





La Lazio Primavera è pronta, domani ci si gioca una gran parte della stagione nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. L’appuntamento è di quelli da non fallire assolutamente per i ragazzi di Menichini che nelle ultime partite stanno lentamente risalendo la classifica. In vista del big match di domani pomeriggio, a suonare la carica via social ci ha pensato il baby talento Raul Moro: “Domani ci crederemo e lotteremo per questa maglia. Vogliamo la coppa. Forza Lazio!”.

