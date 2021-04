Nasce la nuova Champions League femminile

Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato una redistribuzione dei 24 milioni di euro al calcio femminile in tutta Europa.La ri-progettazione prevede una centralizzazione della sponsorizzazione e dei diritti dei media dalla fase a gironi in poi e, inoltre, attingerà anche al primo sussidio incrociato delle competizioni Uefa per club maschili. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha spiegato la natura e gli obiettivi del progetto: “L’annuncio di oggi rappresenta un enorme passo avanti per il calcio. Il nuovo modello di distribuzione finanziaria della competizione rafforzerà l’intero calcio professionistico femminile in Europa. È anche un perfetto esempio di come il modello sportivo europeo sia fondamentale per lo sviluppo a lungo termine del calcio. Lo sviluppo del calcio femminile non dovrebbe essere guidato da guadagni a breve termine, ma da una visione a lungo termine. Grazie ai pagamenti di solidarietà al centro di questo progetto e all’aumento delle ricompense, ogni ultimo euro generato dalla Champions League femminile e anche di più tornerà nel gioco delle donne”.

Come riportato da sportface.it