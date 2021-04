Pancaro: “La Lazio ha giocato meglio ed ha meritato la vittoria contro il Milan”





All’indomani dello scontro diretto tra Lazio e Milan in chiave Champions League il doppio ex Giuseppe Pancaro è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per commentare la partita di ieri sera. Queste le sue parole: “La Lazio ha giocato meglio e ha meritato la vittoria. Ha dimostrato di essere sicuramente più in palla del Milan in questo rush finale ed i rossoneri devono fare qualcosa per non buttare all’aria la stagione. Il percorso da allenatore? Ognuno fa il suo cammino, contano tanti fattori: anche la fortuna, ma la metto per ultima. Inzaghi e Gattuso? Sono contento per il loro percorso, sono degli amici; io non mi demoralizzo e continuo a fare questo lavoro con dedizione e impegno”.

