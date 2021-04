PRIMAVERA1 | Il calendario della 22esima e 23esima giornata





La finale di Coppa Italia dietro l’angolo, ma non solo. La Lazio Primavera, obbligata a risalire la classifica, entra nel momento più delicato della sua stagione con tante sfide nel giro di pochissimi giorni. Match pesante, dove ogni punto risulterà decisivo. Come reso noto dal sito ufficiale biancoceleste Milan-Lazio si giocherà sabato 8 maggio alla ore 11, mentre Lazio-Juventus andrà in scena lunedì 17 maggio alle ore 17.

