SOCIAL | Lazio eSports, il messaggio di Teo Mammuccari verso la eSerieA | VIDEO





La Lazio eSports è pronta a scendere nuovamente in campo in un nuovo impegno della eSeriea. Domani la società biancoceleste, infatti, scenderà nuovamente in campo per una nuova giornata di sfide emozionanti con il player Danielito che ha ricevuto via social il messaggio di incoraggiamento di Teo Mammuccari: “Ciao Danileito, sono Teo. In bocca per questa avventura, spacca tutti, un abbraccio“.

