SOCIAL | Marusic esulta e carica: “Uniti per crederci fino alla fine!” | FOTO





Ieri sera è tornata la vera Lazio. Una grande partita dei biancocelesti ha permesso di battere per 3-0 il Milan, nell’ultimo scontro diretto, da qui a fine stagione, per la squadra di Inzaghi. Ora la Lazio si trova a -5 dal gruppetto a 66 punti formato da Napoli, Juventus e Milan, con la sfida contro il Torino da recuperare. Con la vittoria di ieri, i biancocelesti sono ancora in lotta per un posto nella prossima Champions League. Adam Marusic, uno dei migliori in campo da diverse partite, dopo aver esultato ieri sera al triplice fischio, ha riversato la sua gioia anche sui social: attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, l’esterno biancoceleste ha esaltato la prestazione della squadra, mettendo il mirino sull’obiettivo. Le due foto pubblicate infatti, sono accompagnate dal messaggio che recita: “Grande prestazione di gruppo! Uniti per crederci fino alla fine!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @adamarusa17

