SOCIAL | Pereira in giro per Roma: ”Io amo questa città” – FOTO





Pereira ha pubblicato tre foto sul proprio profilo Instagram: oggi il giocatore biancoceleste era in giro per la Capitale. Nella didascalia del post, con in mano diverse pizze, ha scritto: ”C’è qualcuno al mondo a cui non piace la pizza? Io amo questa città”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

