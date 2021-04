TMW | Correa trascina la Lazio ed esorcizza il Diavolo: il Milan è la sua vittima preferita in Italia





Due gol, un assist per Lazzari (poi reso vano dal var) e una serie continua di giocate. Lo hanno aspettato, a Formello. Lo hanno criticato, i tifosi. E Correa si è scatenato nella notte più importante, quella che il ds Tare aveva definito “una finale” da “vincere e non solo da giocare”. Missione compiuta, per la squadra di Inzaghi, al rientro dopo il Covid, che si sbarazza del Milan con un netto 3-0. I due gol del Tucu, ieri in versione super, e il tris di Immobile (4° gol consecutivo dopo un lungo digiuno) hanno restituito certezze, fiducia e credibilità alla Lazio, che ha 5 punti in meno di Napoli, Juventus e Milan ma ha anche una partita da recuperare (col Torino, il 18 maggio).

Se è rientrata in scia del quarto posto, molto lo deve a Correa, il migliore in campo ieri notte all’Olimpico. Può sorprendere se si considera l’annata in chiaroscuro dell’argentino (fino a una settimana fa, prima del Benevento, non aveva ancora segnato in casa in A), ma c’era da aspettarselo perché con il Milan ha sempre avuto un rapporto privilegiato. Quando vede il diavolo, lo esorcizza. Il Milan infatti è la sua vittima preferita in Italia, con 5 gol all’attivo. Ed è stato proprio Correa a decidere, con le sue reti, le ultime due vittorie della Lazio contro i rossoneri: nel 2-1 a San Siro nel novembre 2019 e al ritorno della semifinale di Coppa Italiadel 2019 (0-1). Ora non deve fermarsi, perché con un Tucu così aumentano le possibilità per la Lazio di volare nello sprint finale. TuttoMercatoWeb\RiccardoCaponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: