Tommaso Paradiso: “Con il Milan un gioco perfetto, una goduria. Leiva e Lulic? Il mio sogno è che possano rimanere un altro anno o due”





Con la vittoria di ieri sera contro il Milan per 3-0, la Lazio ha recuperato punti sulle squadre in lotta, come lei, per un posto in Champions League. Al terzo, quarto e quinto posto c’è il gruppo dei 66 punti, con Napoli, Juventus e Milan a pari punti. La squadra di Inzaghi subito dietro con 61, ma con una gara da recuperare, quella in casa contro il Torino. Le ultime cinque giornate di campionato saranno di fuoco, con cinque squadre che si giocheranno i tre posti utili per andare in Champions. Ai microfoni di Radiosei, per commentare la vittoria della Lazio contro i rossoneri, è intervenuto Tommaso Paradiso, noto cantante di fede biancoceleste. Queste le sue parole sulla gara vinta contro il Milan: “Un paio di settimane fa avevo detto che perdevamo con il Napoli e vincevamo con il Milan.

Conoscete la mia passione e amore che provo per Simone Inzaghi, lo vorrei vedere su questa panchina per sempre. Secondo me, siccome è un uomo orgoglioso e fa bene ad esserlo, alcune volte si intoppa sul fatto che vuole dimostrare che la squadra può andare ad imporre il proprio gioco su ogni campo e, puntualmente, arriva la brutta sorpresa. Non serve, tutte le partite che abbiamo vinto, parlo delle partite contro le squadre grandi, abbiamo vinto con questo sistema di gioco collaudato, attesa e ripartenza in contropiede. Questo sistema però ha un contro, che ti possono venire a schiacciare sulla tua metà campo. Ieri abbiamo giochicchiato meno con Reina, abbiamo buttato palla in difficoltà e siamo ripartiti in contropiede. Abbiamo Immobile e Correa che sono velocissimi, Luis Alberto e Milinkovic che sanno giocare la palla e possono servirtela benissimo. Un gioco perfetto, una goduria. E’ proprio nel nostro DNA”.

Poi si è soffermato anche sull’andamento delle dirette rivali della Lazio e sulla corsa Champions: “In questa stagione manca qualche gol rispetto all’anno scorso. Di Caicedo che ha giocato di meno e di Correa, perché a Ciro non puoi chiedere 40 gol ogni anno. Quest’anno per me ti sei riconfermato, ma hai avuto la sfortuna che il Milan ha fatto un girone d’andata assurdo, l’Atalanta è diventata una certezza, la Juventus in qualche modo vince ed è difficile vederla fuori dalla Champions. Noi siamo lì, una Lazio stupenda che gira a 61 punti con una partita da recuperare, cosa vuoi di più”.

Per concludere, Tommaso Paradiso, ha risposto ad una domanda sulla prestazione di Lucas Leiva e Senad Lulic contro i rossoneri: “Faccio un paragone: sono come Nadal che ha vinto a Barcellona contro Tsitsipas, a quasi 36 anni vince contro il nuovo portento, un ragazzo. Sono prestazioni che ti danno questa botta di romanticismo. Il mio songo è che Lulic e Leiva possano rimanere un altro anno o due, che facciano da cicerone ai nuovi che arriveranno. Dobbiamo prendere altri due Lulic e Leiva, con loro che, dalla panchina, quando entrano ti danno tutto”.

