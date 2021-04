Apertura stadi, ipotesi 2.000 persone per la finale di Coppa Italia





Il decreto sulle riaperture, tra i diversi punti, prevede anche una percentuale di pubblico presente negli stadi dal 1 Giugno. Un piccolo passo in avanti per quello che è un argomento tanto delicato quanto centrale nel calcio: la riapertura degli stadi. Un obiettivo concreto, però, è quello di avere il pubblico anche nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, che si giocherà al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la richiesta della Figc per far si che ciò si avveri è quella di aprire lo stadio ad almeno il 20% del pubblico (dunque circa 4.700 persone). L’obiettivo – per il quale stanno lavorando il Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Vezzali – è tuttavia arrivare ad un minimo del 10%, con 2.300 persone presenti, seguendo così i passi del calcio inglese, in cui gli stadi sono aperti al 10% di pubblico nelle finali nazionali.

