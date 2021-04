Calciomercato Lazio, per il centrocampo si riapre la pista Ianis Hagi





Con la Serie A che si avvia alla chiusura, aumentano le indiscrezioni di mercato e, per i biancocelesti, si riapre la pista Ianis Hagi. Il centrocampista classe ’98 è da tempo nel mirino di Igli Tare e nelle ultime ore il profilo del calciatore è tornato alla ribalta in seguito alle dichiarazioni di Cristian Bivolaru. L’ad del Vitorul Costanza che è amico di Gheorghe Hagi e ha lanciato il giovane Ianis, secondo quanto si legge nel quotidiano online Glasgow Times, ha confermato l’interesse di due squadre per l’esterno offensivo: il Siviglia e la Lazio.

Queste le parole di Cristian Bivolaru: “Non credo che l’interesse del Siviglia per Ianis Hagi sia nuovo. Ma so che anche la Lazio è su questa pista. Vedremo quindi cosa succederà in estate”.

Il bilancio del giovane nel club scozzese allenato da Steven Gerrard è a tutt’oggi piuttosto positivo: 42 presenze, 7 reti e 12 assist.

