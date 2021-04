CdS | Che spettacolo 29 passaggi e Ciro gol





La gara vinta contro il Milan ha messo in luce un’ottima prestazione della banda Inzaghi. Come evidenzia il Corriere dello Sport, sono stati 29 i passaggi consecutivi che hanno portato la terzo gol, lunedì. Il riassunto del calcio del tecnico laziale è nell’azione avviata in tackle da Leiva: un torello ai rossoneri durati 1 minuto e 4 secondi, espressione di palleggio e profondità. Uno show a cui partecipa tutta la squadra (toccano palla in 10) con Marusic che detta il lancio prima dell’assist di Lazzari.

