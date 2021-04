CdS | Fattore Lazio: la primavera sveglia Correa





Protagonista indiscusso della gara vinta contro il Milan, il Tucu ha all’Olimpico lunedì è salito in cattedra. Come riporta il Corriere dello Sport, Correa vola sempre a fine stagione: potenziale top, mister Inzaghi lo ha voluto ed allenato da punta. Corsa e dribbling sono ok, il tecnico vuole più precisione. Per il rush finale, si fa trovare pronto. L’argentino ha segnato 20 gol in A con la Lazio: è il secondo straniero della Lazio ad aver realizzato una marcatura multipla contro i rososneri in A dopo Marcelo Salas nel 1999.

