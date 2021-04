CdS | La riscossa della vecchia guardia: Lulic e Leiva mattatori anti-Milan





La Lazio batte in Milan in una gara dal sapore Champions, merito di una rosa che nel complesso ha sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione. Dal gol di Correa e Immobile, alle parate di Reina: la sfida è stata impreziosita dal grande contribuito di ogni singolo interprete. Come evidenzia il Corriere dello Sport, una citazione particolare la merita la vecchia guardia: il capitano Lulic ha ripagato la fiducia che mister Inzaghi gli ha dato nell’ultimo periodo mentre Leiva è tornato il muro invalicabile a cui tutti erano abituati.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: