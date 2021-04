CdS | Torna Hoedt, attesa per Luiz Felipe





Accantonata la bella vittoria casalinga con il Milan, la Lazio è tornata a lavorare per preparare la gara contro il Genoa in programma domenica alle 12..30, sempre all’Olimpico. Tra gli assenti ci sarà Francesco Acerbi, che per via del giallo rimediato contro i rossoneri sconterà un turno di stop. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarà Hoedt a sostituirlo. Nel frattempo la Lazio attende il pieno recupero di Luiz Felipe: si pensava potesse esserci già nel prossimo turno di campionato, ma da Formello trapela cautela ed il giocatore potrà essere al massimo in panchina.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: