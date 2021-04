CHAMPIONS LEAGUE | Il Manchester City rimonta il PSG e fa sua la semifinale d’andata





Termina 1-2 per il Manchester City la seconda semifinale di Champions League. Dopo l’1-1 nella sfida di ieri sera tra Real Madrid e Chelsea, questa sera al Parco dei Principi di Parigi, il Paris Saint Germain ospitava il City di Pep Guardiola. Primo tempo più PSG che City, con i padroni di casa che hanno giocato meglio e trovato il gol del vantaggio subito dopo 15 minuti con il colpo di testa di Marquinhos. Nella ripresa un altro Manchester: prima il gol del pareggio con Kevin De Bruyne che, crossando in area di rigore, non trova nessuna deviazione di compagni o avversari, ed il pallone finisce alle spalle di Navas. Sette minuti dopo, precisamente al 71°, Riyad Mahrez, su calcio di punizione, buca la barriera del PSG ed infila la rete del sorpasso. A tredici dalla fine i padroni di casa rimangono anche in 10 uomini per l’espulsione diretta a Gana Gueye. Manchester City che sbanca Parigi e porta a casa un buon vantaggio nella semifinale d’andata di Champions in vista della gara di ritorno, in programma il prossimo 4 maggio, al City of Manchester Stadium.

